إلزامية تأمين ماكينة لتدوير النفايات بالمنشآت التجارية

كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بأمانة الأحساء فهد الزهراني، سعي الأمانة خلال الفترة المقبلة إلى إلزامية تأمين ماكينة تدوير للنفايات العضوية على المنشآت التجارية ذات الإنتاج العالي من النفايات العضوية كالفنادق والمطاعم ومن في حكمهما، وذلك بهدف تحويل تلك النفايات العضوية إلى مياه للتقليل من أعمال التشغيل بمردم النفايات العام، كاشفاً عن 4 مشاريع مستقبلية متخصصة في مجال البيئة، مشيرا على هامش زيارة وفد إمارتي يضم مسؤولين ومتخصصين في الشؤون البيئية والنفايات والمرادم للاطلاع على تجارب أمانة الأحساء في مجال البيئة، إلى أن الأرقام الإحصائية لحجم المخلفات والنفايات في الأحساء بمتوسط 5 آلاف طن يومياً، موضحاً أن الأمانة نفذت عدة مشاريع بيئية للتقليل من حجم النفايات والاستفادة منها والحفاظ على البيئة، ومن بينها: مردم عام بيئي للمخلفات والنفايات، وجارٍ تأهيل مردم النفايات العام القديم، وذلك بهدف تحقيق الأثر البيئي للمشروع الذي يشتمل على إنتاج الكهرباء من الغازات لتشغيل المردم الجديد، وضمان عدم تسرب الغاز إلى المناطق المجاورة للمردم من خلال التسربات الأرضية أو السطحية، والقضاء على الروائح المزعجة والوقاية من حدوث الانفجارات والحرائق أو المناطق المحيطة بها، إضافة إلى مشروع للاستفادة من النفايات المنزلية والعمل على فرز المواد القابلة للاسترجاع «محطة فرز النفايات المنزلية بطاقة 1500 طن يومي وهي تعمل على فرز الكرتون والورق والبلاستيك والزجاج والحديد والألمنيوم»، ومشروع لإعادة تدوير المخلفات الإنشائية لإعادة استخدامها في البنية التحتية «محطة لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية الناتجة من المباني تحت الإنشاء»، لافتاً إلى أن محطة فرز وتدوير المخلفات الإنشائية أسهمت في التقليل من حجم المخلفات والتخلص من الرمي العشوائي.

4 مشاريع

مشروع للاستفادة من النفايات الإلكترونية

مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة

البدء في تنفيذ مدينة بلا حاويات تهدف إلى تحسين المشهد الحضري

استكمال تنفيذ عدة مشاريع لإنشاء الحاويات الأرضية بهدف تحسين المشهد الحضري