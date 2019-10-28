السعودية اليوم / أمر ملكي : تعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 123

التاريخ : 29 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 74 ) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين الدكتور / محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// انتهى //

21:31ت م

0258



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:الرقم : أ / 123التاريخ : 29 / 2 / 1441هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 74 ) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .أمرنا بما هو آت :أولاً: يعين الدكتور / محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //21:31ت م0258

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