السعودية اليوم / السديس يؤكد أهمية تنفيذ المبادرات وفق الخطة الإستراتيجية لرئاسة شؤون الحرمين "حرمين" لمواكبة رؤية المملكة 2030



المدينة المنورة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ضرورة التحول نحو العمل الإستراتيجي والمشاركة الفعالة في إعداد الخطة التنفيذية وأهمية تحويل الأعمال إلى مشاريع وفق الخطة التنفيذية, وتنفيذ المبادرات وفق الخطة الإستراتيجية للرئاسة "حرمين" لمواكبة رؤية المملكة 2030 .

جاء ذلك خلال كلمته اليوم لمنسوبات الوكالة المساعدة النسائية في المسجد النبوي وذلك عبر بث مباشر, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, مشيراً معاليه إلى أهمية متابعة الإدارات النسائية لسرعة إنجاز الخطة التنفيذية الشاملة لأعمالها والتوجه في جميع الأعمال للعمل التقني, مشدداً على تفعيل دور الوكالة المساعدة النسائية نحو أهداف الرئاسة وإنجازات الوكالة والاستفادة من الهيكلة الجديدة في التحول نحو العمل الإستراتيجي والمؤسسي.

وشدد معاليه على أهمية التركيز على تنمية ثقافات الموظفات وأمنهم الفكري, وأن يكون عملهن مبنياً على المعرفة والمهارة والجودة, ودعم الإدارات لتقوم بدورها في الخطط التنفيذية وتقويم أداءها وتعزيز المؤشرات الإيجابية وتعزيز العمل المشترك مع الجهات النسائية ذات العلاقة, والتكامل مع الإدارات المتخصصة بأقسام الرجال, حاثاً معاليه على استشعار المسؤولية العظيمة التي يقومون بها لخدمة الزوار والمصلين, والحرص على الارتقاء بالخدمات, والسعي لتحقيق التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة - حفظها الله - والتأكد من اكتمال جميع الخدمات وأن يعملوا بروح الفريق الواحد.

// انتهى //

20:55ت م

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