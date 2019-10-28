السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف في دول مجلس التعاون الخليجي



مسقط 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

يرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول

ويضم الوفد السعودي المرافق لمعاليه خلال الزيارة نائب محافظ هيئة الأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل، ومستشار معالي الوزير الشيخ تركي بن محمد الداوود والمستشار المشرف على الإدارة القانونية بالوزارة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم آل الشيخ، والأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور سليمان بن باتل الباتلي، وعدد من المسؤولين بالوزارة وهيئة الأوقاف .

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد وصل مساء اليوم إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين للمشاركة في الاجتماع، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني الشيخ عبدالله بن محمد السالمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان عيد بن محمد بن علي الثقفي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة وكبار المسؤولين بوزارة الأوقاف العمانية.

// انتهى //

20:40ت م

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مسقط 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسيرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ، الذي يعقد غداً الثلاثاء في العاصمة مسقط ، ويناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .ويضم الوفد السعودي المرافق لمعاليه خلال الزيارة نائب محافظ هيئة الأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل، ومستشار معالي الوزير الشيخ تركي بن محمد الداوود والمستشار المشرف على الإدارة القانونية بالوزارة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم آل الشيخ، والأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور سليمان بن باتل الباتلي، وعدد من المسؤولين بالوزارة وهيئة الأوقاف .وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد وصل مساء اليوم إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين للمشاركة في الاجتماع، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني الشيخ عبدالله بن محمد السالمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان عيد بن محمد بن علي الثقفي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة وكبار المسؤولين بوزارة الأوقاف العمانية.// انتهى //20:40ت م0246

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