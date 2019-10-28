السعودية اليوم / إطلاق نار على مسجد في جنوب غرب فرنسا وتوقيف المشتبه به



باريس 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

أصيب شخصان اليوم في إطلاق نار قرب مسجد في بايون جنوب غرب فرنسا.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن المشتبه به اعتقل بالقرب من منزله بعد إطلاق النار الذي وقع خلاله انفجار صغير يُعتقد أنه من عبوة بنزين أشعلت فيها النار بالقرب من المسجد.

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20:06ت م

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