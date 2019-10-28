تعليق الدراسة في تقنية بنات حفر الباطن لليوم الثاني

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للشرقية عن تعليق التدريب في الكلية التقنية للبنات في حفر الباطن؛ وذلك نظرًا للأضرار الناتجة للحالة الجوية التي مرت بها المحافظة يوم أمس الأحد.

وبحسب آخر تنبيه بيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن سحب رعدية ممطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى فجر يوم الثلاثاء.