إعلان موعد انطلاق رالي العُلا نيوم الصحراوي ذو الـ4 مراحل

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - نيوم

يضع الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية اللمسات الأخيرة على تحضيراته لإقامة النُسخة الأولى من رالي العُلا نيوم الصحراوي، الذي يُشكِّل الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، التي استُحدثت مُؤخرًا وحازت على شعبية كبيرة، حيث سيُقام في الفترة ما بين الخامس والتاسع من نوفمبر المقبل.

وسيُقام الرالي خلال أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء رالي القصيم في بريدة، الذي شهد نجاحًا نوعيًّا، إذ شارك فيه عددٌ كبيرٌ فاق التوقعات، إلى جانب المُنافسة القوية في مُختلف الفئات طيلة أيامه الثلاثة، وسيمتد رالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة للبُطولة الجديدة، على خمسة أيام على تضاريس وتكوينات طبيعية مُشابهة لتلك التي سيواجهها السائقون في رالي داكار2020، الذي سيُقام في المملكة خلال شهر كانون الثاني (يناير) المُقبل إن شاء الله.

وأكَّد القائمون على الاتحاد السعودي التفاصيل الأساسية للرالي الجديد، والذي سيُقام برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، عبدالله باخَشَب.

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وستُجرى إجراءات التوثيق والفحص التقني في العُلا، يوم الاثنين، الرابع من نوفمبر، أما يوم الثُلاثاء، الخامس من نوفمبر فسيشهد إقامة حفل انطلاق الرالي، الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وبعده ستُقام مرحلة استعراضية خاصة بالجُمهور بدءًا من الساعة الثالثة وأربعين دقيقة عصرًا، يليها في الأيام الأربعة التالية أربع مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.

ويُقام في اليوم التالي، الأربعاء، المُوافق السادس من تشرين الثاني (نوفمبر)، المرحلة الخاصة الثانية، تُقام حول العُلا، وهي عبارة عن مرحلة خاصة ضد الوقت، يليه في يوم الخميس، مرحلةٌ أخرى حول العُلا، أما في يوم الجُمعة، الثامن من تشرين الثاني(نوفمبر)، سيخوض المُشاركون مرحلةً خاصة تنطلق من العُلا وتنتهي في مدينة نيوم الجديدة، وأخيرًا، يُقام يوم السبت، التاسع من نوفمبر، مرحلة أخيرة خاصة في الصحراء المُحيطة بمدينة نيوم، يليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في شرما نيوم.

العُلا، مدينةٌ تاريخيةٌ تقع شمال غرب المملكة، تبعد ألف كيلومتر عن العاصمة الرياض، و670 كيلومترًا عن جدَّة، وهي ضمن مُحافظة المدينة، وتحظى بمكانةٍ تاريخية لكونها تقع على “طريق البخور” التاريخي، كما كانت عاصمة الحضارة اللحيانية، فضلًا عن ذلك، تضم المدينة موقع مدائن صالح الأثري- أول موقعٍ سعودي يُدرج في قائمة “يونِسكو” للتُراث العالمي.

وتقع مدينة نيوم الجديدة في أقصى شمال شرق المملكة، وعلى النقيض من العُلا، فإنها مدينةٌ حديثة التكوين والتأسيس، إذ إنها مدينةٌ حدودية، وتقع ضمن منطقة تبوك، وعلى البحر الأحمر، وقريبةٌ من حُدود المملكة مع الأردن ومصر. صُممت لتكون مدينةً ذكية، ومن المُتوقع إنهاء المرحلة الأولى من هذه المدينة المُستقبلية بحُلول العام 2025.

ويقام رالي العُلا نيوم بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “إم بي سي” الإعلامية، و”العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.







