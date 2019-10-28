- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 4 توجيهات من المرور للسلامة على الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
4 توجيهات من المرور للسلامة على الطريق
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت الإدارة العامة للمرور على أن الاستخدام الصحيح لإشارات التنبيه الضوئية لتحذير السائقين الآخرين من مخاطر الطريق يساهم في تحقيق السلامة المرورية.
وقالت المرور في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “ساهم في المحافظة على السلامة المرورية بتنبيه من حولك”.
وأضافت: “متابعة تنبيهات المرور عن الطرق المغلقة يجنبك الوقوع في الازدحامات المرورية ويساهم في وصولك لوجهتك بكل سهولة وأمان”.
ولفتت إلى أن: أفضلية السير في ملتقيات الطرق أو التقاطعات تكون لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.
كما أكدت المرور أن استخدام أكتاف الطريق للتجاوز مخالفة مرورية تعرض سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 توجيهات من المرور للسلامة على الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.