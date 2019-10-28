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هنا ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.
ويمكن الاطلاع على ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة عبر الرابط هنا
وكانت التعليم قد شكلت لجنة تختص بالنظر في طلبات نقل المعلمين والمعلمات، حيث يتم التقدم إليها عبر الخطوات التالية: الدخول إلى برنامج (عين لخدمات المعلم) ورفع الطلب إلكترونيًّا، التقدم إلى قائد المدرسة لاستكمال إجراءات رفع الطلب إلكترونيًّا، ثم متابعة المستفيد لإجراءات الطلب عن طريق البرنامج.
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