اقتصادي: رؤية 2030 جذبت استثمارات بـ 170 مليار دولار

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أبو بكر الديب، الكاتب المصري المتخصص في الشأن الاقتصادي: إن المملكة نجحت في تفعيل أدوات الاستثمار غير النفطي لديها منذ إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 في العام 2016، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المعلنة 170 مليار دولار.

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وأضاف الديب، في تصريحات إلى قناة “روسيا اليوم”، أنه من أبرز الصفقات غير النفطية التي أبرمتها المملكة منذ إعلان الخطة في 2016، توقيع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقًا مع مصر لإنشاء صندوق استثمار حجمه 16 مليار دولار.

وأشاد الديب، باحتضان المملكة للمؤتمر العربي الإفريقي الأول لدعم التجارة والاستثمار بأرض المعارض بمدينة جدة في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2020، في إطار تشجيع الترابط العربي الإفريقي وتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم توجه المملكة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الدول العربية والإفريقية عبر استغلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والذي يعتبر مدخلًا عربيًّا إفريقيًّا لتحقيق طموحات الدول، ومساعدتها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة.

وقال: إن الملتقي يمثل فرصة لعرض الرؤى والأطروحات الاقتصادية أمام المستثمرين والمسؤولين.

وأشار إلى اتجاه الشركات الأمريكية الكبرى للمشاركة في الدورة الجديدة لمنتدى مستقبل الاستثمار في السعودية “دافوس الصحراء” الذي ينطلق يوم 29 أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، والذي يعد أكبر مناسبة لعرض الفرص الاقتصادية السعودية كما ينتظر مشاركة العديد من كبار مسؤولي البنوك وشركات الاستثمار المالي الأمريكية الكبرى مثل مايك كوربات من مجموعة “سيتي جروب” المصرفية ولاري فينك من “بلاك روك”، كما أنه من المتوقع مشاركة مسؤولين كبار من أكثر من 25 بنكًا، كما يترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وفد الولايات المتحدة المشارك في المنتدى.







