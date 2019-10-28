- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع مدعومة باتفاق صيني أمريكي وشيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسعار النفط ترتفع مدعومة باتفاق صيني أمريكي وشيك
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل آمال بشأن اتفاق تجارة صيني أمريكي لكن بيانات صناعية صينية ضعيفة كبحت المكاسب.
وبحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 26 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 62.28 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 56.86 دولار للبرميل، وكان كلا الخامين قد نزل حوالي 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى التوقيع على جزء كبير من اتفاق التجارة مع الصين قبيل الموعد المقرر لكنه لم يوضح أكثر بشأن الموعد.
وقال ترامب للصحفيين: ”نتطلع على الأرجح إلى أن يكون توقيع جزء كبير جدًا من اتفاق الصين قبل الموعد المقرر.. سنطلق عليه “المرحلة الأولى” لكنه جزء كبير جدا“.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع مدعومة باتفاق صيني أمريكي وشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.