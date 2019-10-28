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فوكس نيوز: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر
متابعات الخليج 365 - متابعة
ذكرت مصادر أمريكية أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية، ليلة السبت، في سوريا جرى التخلص منها في البحر.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس أنه سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل ملائم دون مزيد من التفاصيل.
وتعيد هذه الواقعة طريقة تخلص إدارة أوباما من جثة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة حيث تم إلقاؤها في البحر كذلك.
وكان ترامب، أكد أمس مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة، على مجمع كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا لافتًا إلى أن جثة البغدادي لم يتبق منها الكثير بسبب قوة انفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه.
وقال ترامب إن البغدادي مات وهو يئن ويصرخ، مضيفًا أن العالم بات أكثر أمانًا بعد مقتل أول رجل مطلوب في العالم، مشيرًا إلى السجل الدموي الكبير لزعيم داعش وما نفذه من جرائم في مختلف دول العالم.
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