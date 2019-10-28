طريقة إرفاق عقد الإيجار في حساب المواطن

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بطريقة إرفاق المستندات ومن بينها عقد الإيجار بحسب حالة كل طلب.

وقالت خدمة المستفيدين إنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

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وشدد حساب متابعات الخليج 365 على أنه لا بد أن تكون المستندات بإحدى هذه الصيغ (jpg، jpeg ، png ، bmp، pdf)، وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.

وحول طريقة إرفاق صك الولاية قالت خدمة المستفيدين: يجب عليك اختيار الحالة الاجتماعية أولًا عن طريق (تفاصيل الطلب، بيانات عامة) واختيار الحالة الاجتماعية “مطلقة” ثم إضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك الولاية أو إثبات احتضان ) من خلال إدارة المرفقات ثم تقديم الطلب من صفحة المراجعة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.