مقتل 7 في حادث سير على طريق سريع بالمجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بودابست

أعلنت الشرطة المجرية مقتل سبعة أشخاص كانوا على متن سيارتين جراء حادث وقع صباح أمس، بعدما انحرفت شاحنة قادمة في الاتجاه المقابل لتدخل إلى الحارة التي كانت السيارتان تسيران فيها على طريق سريع مزدحم.

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ولم يتضح على الفور السبب الذي جعل سائق الشاحنة يفقد السيطرة عليها. وأدى التصادم إلى اشتغال السيارتين، دون التعرف بعد على الضحايا.

ووقع الحادث على طريق إم5، على مسافة 145 كلم جنوب بودابست.

يشار إلى أن الطريق يمثل مسار المرور الرئيسي بين المجر وصربيا وأوكرانيا.