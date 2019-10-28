ما المكان المناسب في الطائرة للهروب من المطبات الهوائية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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»نرجو من السادة الركاب ربط أحزمة الأمان«، سماع هذا الإعلان ينطلق عبر الطائرة يكفي لجعل بعض الركاب يشعرون بالغثيان.

الاضطرابات في الجو ليست أمرا ممتعا، خاصة لمن يخافون

من الطيران أو ذوي المعدة الحساسة، ولكن ليست كل الأماكن في الطائرة تهتز بالقوة نفسها عند الاصطدام بمطب هوائي.

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إذن أين يوجد أفضل مقعد للشعور بأقل قدر ممكن من الاضطرابات؟

أوضح أندرياس شتروماير من معهد تصميم الطائرات في جامعة شتوتجارت «في حقيقة الأمر يشعر المرء بأقل قدر من الاضطرابات في منتصف الطائرة»، حيث تهتز الطائرة لأقل قدر في المكان الذي يوازي التصاق الأجنحة ببدن الطائرة.

وبالإضافة لذلك، بالنسبة للركاب الجالسين بالقرب من منتصف الطائرة يبدو أن الطائرة لا تنحرف كثيرا عندما يحرك الطيار عصا القيادة.

وعلى الجانب الآخر، الجزء الأكثر اهتزازا بالطائرة يميل ليكون في مؤخرة الطائرة.