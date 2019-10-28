معرض تشكيلي كويتي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تنظم سفارة الكويت في الرياض يوم 15 نوفمبر المقبل ولمدة يومين، معرضا للوحات التشكيلية بمشاركة فنانات كويتيات، وذلك في قصر طويق بحي السفارات.

وكانت 4 فنانات تشكيليات كويتيات شاركن العام الماضي في معرض خاص بعنوان «فنانات الكويت» في العاصمة الإيطالية روما ومدينة فلورنسا، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الكويتي حول دور المرأة الكويتية في الحياة الفنية والثقافية.

وقدم المعرض الأول من نوعه مجموعة منتقاة من اللوحات التصويرية للفنانات شيماء أشكناني وفتوح شموه وريهام الرغيب ومنال الشريعان، تمثل نموذجا من الحركة التشكيلية المعاصرة في الكويت بريشة نسائية.