نتائج مخيبة للمبارزة آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم المنتخب السعودي لسلاح الأبيه في المبارزة، مشاركته في بطولة آسيا تحت 23 سنة، التي اختتمت أمس في العاصمة التايلندية بانكوك، بعد أن خسر من المنتخب التايلندي في منافسات الفرق، حيث مثل المنتخب جواد الداود وفيصل عابد وأحمد آل حسين وعمر العكاس.

وفي منافسات دور الـ32 خرج لاعب سلاح السايبر أحمد القديحي بعد خسارته أمس الأول من التايلندي شوانق.