تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ القاهرة

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية لوار مع سفينة الإمداد المصرية حلايب.

Advertisements

وقال المتحدث العسكري المصري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، إن هذا التدريب «يأتي في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة».

ووفق المتحدث تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر، بالإضافة إلى تدريب الاقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات.

تندرج هذه التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.