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إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتقلت قوات إسرائيلية أمس 13 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه «يشتبه في ضلوع الموقوفين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية»، ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلية بصورة شبه يومية مواطنين فلسطينيين بداعي أنهم مطلوبون لأجهزة الأمن، وزعم المتحدث أن القوات تمكنت من ضبط «وسائل قتالية غير قانونية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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