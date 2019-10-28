إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القدس المحتلة
اعتقلت قوات إسرائيلية أمس 13 فلسطينيا بالضفة الغربية.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه «يشتبه في ضلوع الموقوفين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية»، ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.
وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلية بصورة شبه يومية مواطنين فلسطينيين بداعي أنهم مطلوبون لأجهزة الأمن، وزعم المتحدث أن القوات تمكنت من ضبط «وسائل قتالية غير قانونية».
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