أكوا باور تفوز بمشروعين لتوليد الطاقة الشمسية في إثيوبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة أكوا باور عقد مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إثيوبيا، تبلغ قدرة كل منهما 125 ميجاوات (بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميجاوات)، حيث منحتها العقد المديرية العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية الإثيوبية.

وتضمن العقد اتفاقية تشغيل طويلة الأجل مع شركة الكهرباء الإثيوبية، وهي الجهة المنتجة للكهرباء المملوكة للدولة، لتفوز به «أكوا باور» ضمن الجولة الأولى من برنامج «الطاقة الشمسية» الإثيوبي، والمنظم بالقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووقعت أكوا باور وشركة الكهرباء الإثيوبية، شركة إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة، ووزارة المالية، خطاب نوايا يوم 15 أكتوبر الحالي. وستشرع الجهات الثلاث في توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة للمشاريع بسعر تعرفة 2.52 سنت/ كيلووات للساعة لمدة 20 عاما، قبل نهاية عام 2019.

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وستسهم المشروعات التي يبلغ إجمالي قدرتها 250 ميجاوات، في معالجة نقص الطاقة الحالي، بالإضافة إلى تنويع مزيج الطاقة في إثيوبيا، حيث تعمل الحكومة الإثيوبية حاليا على رفع قدرة توليد الكهرباء في البلاد من 4300 ميجاوات حاليا إلى 17300 ميجاوات بحلول عام 2020. وسيتم إنشاء المحطتين الجديدتين في ديشيتو في منطقة عفار وجاد في المنطقة الصومالية في إثيوبيا.

ومن المخطط أن يوفر هذان المشروعان الطاقة الكهربائية لـ750 ألف وحدة سكنية في العام، وسيخفضان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 320 ألف طن سنويا.

يذكر أنه سبق أن طرح مشروعا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأثيوبيا في أبريل من العام الحالي، ووقع الاختيار على «أكوا باور» من بين 12 شركة قدمت عروضها في المناقصة.

ويعد هذان المشروعان باكورة مشاريع الطاقة الشمسية لشركة «أكوا باور» في إثيوبيا، لتضاف إلى جانب عدة مشاريع أخرى في قطاع الطاقة الشمسية بالقارة الأفريقية، في كل من المغرب وجنوب أفريقيا ومصر، لتلبية احتياجاتها من الطاقة.