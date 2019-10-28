رئيس معادن: مبادرة مستقبل الاستثمار منصة كبرى لجلب الاستثمارات وتوطين التقنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك شركة التعدين العربية السعودية «معادن» في أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي تنطلق اليوم، بشراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة للعام الثالث على التوالي في مدينة الرياض ويستمر إلى 31 أكتوبر الحالي.

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وقال رئيس معادن وكبير المدراء التنفيذيين دارين ديفيس، إن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 فرصة لقراءة مستقبل الاستثمار في المملكة، وهو منصة كبرى لجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين التقنية، وتحرص معادن على دعم هذا الحدث البارز من خلال مشاركتها الفاعلة عبر السنوات السابقة، ومناقشتها لأهم التحديات التي تؤثر على المشهد الاقتصادي، معتبرا المواضيع التي تناقشها المبادرة هذا العام ذات صلة مباشرة باستراتيجية معادن لتحقيق مزيد من التطور والنمو.

وأوضح أن مشاركة معادن في المؤتمر تتوافق مع رؤيتها في «الريادة والاستدامة» قطاع التعدين، مبينا أن قطاع التعدين أحد الركائز المهمة في تنويع الاقتصادي الوطني وتوفير فرص العمل، وأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، وقال إن إقرار تحديث نظام الاستثمار التعديني الذي يتضمن تسهيل الإجراءات وتقليل مدة إصدار الرخص، بالإضافة إلى دعم الحكومة للقطاع الصناعي خاصة في المناطق النائية سيجذب مزيدا من الاستثمارات في القطاع.

وأكد أن الشركة انطلاقا من دورها كرائد لقطاع التعدين، ستقدم كامل الدعم والإمكانات لهذا القطاع الواعد، وستوفر أكثر من 20 فرصة استثمارية في صناعات الألمنيوم والفوسفات، وستدعم المحتوى المحلي برفع مستوى المستهدف في تنفيذ المشاريع في وقت وصلت فيه العام الماضي إلى 20% مع استمرارية النمو مستقبلا.