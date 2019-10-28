بحث التعاون الاقتصادي بين المملكة وسويسرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر بمقر إقامته في الرياض أمس وزير المالية محمد الجدعان، وجرى مناقشة عدد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.

كما استقبل أولي ماورر وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية.

حضر الاستقبالين سفير جمهورية سويسرا لدى المملكة أندريه شالر.