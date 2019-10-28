أولي ماورر يناقش مع القصبي مجالي التجارة والاستثمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بحث رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر خلال استقباله بمقر إقامته بالرياض أمس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الموضوعات المتعلقة بالمجالين التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. حضر الاستقبال وزير المالية محمد الجدعان، الوزير المرافق، وسفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر.



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