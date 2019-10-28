الصناعات العسكرية تعرض طائرة من إنتاجها بمعرض البحرين الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شاركت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية أمس في معرض البحرين الدولي للدفاع 2019، الذي يقام بمعرض البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام.
وقدمت المؤسسة من خلال جناحها بالمعرض الطائرة غير المأهولة التي تنتجها، فيما شمل جناحها في المعرض منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار، ومنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية SDR، ومنتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.
كما يعرض في الجناح منتجات الذخيرة الثقيلة، والعبوات الدافعة أحادية القاعدة للمسافات القريبة، وعبوات دافعة للمسافات البعيدة ثلاثية القاعدة، ومقذوف مدفعية عيار 155 الدخاني، وقنابل الهاون عيار 81 ملم المطورة.
كما ضم قسم مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة نموذجان لغرفة الحراسة والتي ينتجها المصنع وفقا لأحدث المواصفات والتجهيزات اللازمة، إضافة لنماذج من الزجاج المقاوم للرصاص بأنواعها المختلفة.
وعرضت المؤسسة نماذج مختلفة لأجهزة الاتصالات العسكرية SDR، التي تنتجها بمواصفات متقدمة ومتطورة.
فيما اشتمل القسم الخاص بمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، على منتجات المصنع من ملابس عسكرية بمختلف أنواعها كالبدل والقمصان والبنطلونات المموهة والقبعات ونماذج لتجهيزات عسكرية مختلفة.
أبرز ما تتميز به الطائرة غير المأهولة
- خفة وزنها وقدرتها على التخفي والارتفاع بنحو 16,500 قدم
- قدرتها على البقاء في الجو لمدة 8 ساعات
- حمولاتها المتعددة التي تشمل أنظمة التصوير النهارية والليلية
- مداها العملياتي دائرة نصف قطرها 100 كلم
- يمكن الاعتماد عليها في أنظمة الدفاع العسكرية
منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة تضمنت:
- البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة
- البندقية G3 للتشريفات ونصف الرشاش MP5
- الذخائر بأنواعها كالذخيرة الخفيفة عيار 5,56 ملم
- الذخيرة عيار 7,62 ملم، وعيار 12,7 ملم
- الذخيرة المتوسطة عيار 20 ملم بنوعيها شديدة الانفجار والخارقة للدروع
- الذخيرة عيار 25 ملم، وعيار 30 ملم
- المقذوف 155 من نوع m2000 شديد الانفجار
- مقذوف 155 المضيء تحت الأشعة الحمراء
- مقذوف 155 المزود بقاعدة نفث زيادة المدى
منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة تضمنت:
- عربة الدهناء، وهي عربة تكتيكية مدرعة صغيرة ومتوسطة الحجم (4×4)
- عربة طويق 2 وتتميز برفع قدرة محركاتها وسعة حمولتها
- عربة المهام المتعددة وهي عالية الأداء في المناطق المعبدة والتضاريس الوعرة
- عربة الشحن العسكرية ذات المواصفات والتجهيزات المتقدمة (تاترا) بنوعيها T815 وT158
- عربة الشبل ذات الدفع الرباعي بأحجام ومواصفات عدة، وبهيكل مدرع مصنع من الفولاذ
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