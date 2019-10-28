سياسي / وزير داخلية الليبي يبحث التعاون مع البعثة الأممية



طرابلس 29 صفر1441 هـ الموافق28 اكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الـداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا في طرابلس اليوم, رئـيس بـعثة الأمـم الـمتحدة للـدعم فـي لـيبيـا غسان سلامة، ونـائبته ستيفاتي ويليامز.

وجرى خـلال اللـقاء مـناقشة أوجـه الـتعاون بـين الـبعثة والـوزارة، إضـافة إلـى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الـمشترك.

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19:45ت م

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