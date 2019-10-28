السعودية اليوم / الجيش اللبناني يُحبط عملية تهريب أشخاص إلى قبرص



بيروت 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

أحبطت قوات الأمن اللبنانية عملية تهريب أشخاص من لبنان إلى قبرص.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن دورية من مديرية المخابرات داهمت غرفة على شاطىء القلمون (شمالا) بالقرب من منتجع الميرامار حيث أوقفت 15 شخصا كانوا على وشك الانطلاق باتجاه قبرص, وتم فتح تحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

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19:43ت م

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