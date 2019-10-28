السعودية اليوم / لجان البرلمان العربي تجتمع غدًا للتحضير لجلسته العامة في دور الانعقاد الجديد



القاهرة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

تعقد في مقر الجامعة العربية غدًا, اجتماعات لجان البرلمان العربي، تمهيدًا لعرض ما سيصدر عنها من مشاريع قرارات على جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، التي ستعقد برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي الخميس المقبل.

وأوضح البرلمان العربي -في بيان اليوم-، أن اجتماعات الغد ستناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومشروع قرار والمذكرة القانونية التي ستصدر عن البرلمان العربي لدعم طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المعنية بتقديم تصور عن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي ستجتمع غدا لمناقشة مشروع وثيقة ستصدر عن البرلمان العربي بهذا الشأن، كما سيتم دراسة موضوع الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي، ووضع الدول العربية الأقل نموا، وحقوق الإنسان في الوطن العربي.

وأفاد بأن اجتماعات اللجان الدائمة ستعقد بعد غد، وستناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك، فيما سيتم أيضا دراسة مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020، واستعراض حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين، إلى جانب مناقشة مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ودراسة عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في المجال الثقافي والاجتماعي.

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19:41ت م

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