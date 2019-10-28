

الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقبال فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة أبوبكر حسن دان سوكوتو ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

19:23ت م

0226





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جمهورية النيجر يصل الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.