السعودية اليوم / أمطار الحدود الشمالية تجذب الأهالي والهواة للرحلات البرية



عرعر 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

شهدت منطقة الحدود الشمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال اليومين الماضية شملت مدينة عرعر ومحافظة طريف ورفحاء والعويقيلة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب ورسمت البسمة والمتعة على محيّا أهالي المنطقة في أجواء ربيعية ممطرة .

وخرج أهالي منطقة الحدود الشمالية وزوارها إلى البر للاستمتاع وقضاء أجمل الأوقات في الأجواء الجذابة والممطرة وتوثيق مجرى المياه في الأودية .

من جانبه, أهاب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، وكذلك متابعة إرشادات وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام حول المتغيرات الجوية.

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19:15ت م

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