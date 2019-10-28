السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يكرم مسؤولي إدارة شؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة



مكة المكرمة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

كرم معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، في مكتبه بالعابدية اليوم، مسؤولي الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة، نظير جهودهم في إنجاح مبادرة (حج الفريضة) لطلاب المنح بالجامعة لعام 1440هـ.

وأعرب مدير الجامعة عن شكره وامتنانه البالغين، للجهود المبذولة من إدارة شؤون حجاج الداخل، مشيراً إلى عطاءهم وتفانيهم لتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج لطلاب المنح، وتعاونهم المستمر لتلبية رغبات الطلبة، وسعيهم إلى تعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم.

يشار إلى أن 50 طالبا وطالبة، يمثلون 25 جنسية، قد أدوا مناسك الحج خلال موسم 1440هـ، بإشراف لجنة تطوير وتجويد الخدمات التي وجه بتشكيلها مدير الجامعة، لتقديم الخدمات لطلاب المنح بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

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19:09ت م

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