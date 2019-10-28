السعودية اليوم / تعليم جازان يقيم حلقة نقاش عن نتائج تحليل الاختبارات



جيزان 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، حلقة نقاش بعنوان "قراءة تحليلية لنتائج الاختبارات للعام الدراسي 1439 / 1440هـ " ، لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي والقيادات التعليمية بالمنطقة وذلك على مسرح الإدارة العامة بجيزان .

وأوضح الدكتور أبوهادي أن حلقة النقاش تسهم بشكل كبير في تحسين نواتج التعلم والارتقاء بالعملية التعليمية ، وتسليط الضوء على نقاط القوة التي ينبغي على الإدارة تعزيزها ونقاط التحسين التي ستعمل مكاتب التعليم والإدارات المعنية على الاستفادة منها ، مضيفاً أن تحليل النتائج وتجهيز خطط العمل على ضوئها سوف يساعد الطلاب والطالبات على الحصول على درجات عالية في الاختبارات الدولية .

وجرى خلال ورشة العمل استعراض آلية عمل البرنامج وكيفية استخدامه لتحليل واقع الاختبارات والأثر المتوقع لتحسين نواتج التعلم حيث يقدم تحليلا شاملاً للمسؤول عن الواقع وفرص تحسينه ، فيما تخلل البرنامج حلقات نقاش بين القيادات التعليمية عن واقع نتائج الاختبارات وخطط العمل التي ستنفذ للعمل على رفع التحصيل وتحسين المخرجات ، واختتمت الحلقة بتكريم فريق العمل وذلك نظير جهودهم في إعداد البرنامج.

// انتهى //

19:09ت م

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