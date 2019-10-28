السعودية اليوم / الشلعان: وزارة التعليم تعمل على صناعة البرامج التطويرية لتجويد مهنة التعليم



الدمام 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، على سعي وزارة التعليم للمضي قدما تجاه تطوير خارطة منظومتها التعليمية التي يشكل المعلم حجر زاويتها، مشيراً إلى أن مراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة ترمي إلى تجويد مهنة ممارسة التعليم لتضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في ظل الدعم السخي من قادة البلاد "يحفظهم الله" للتعليم إيماناً منهم بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها لتحقيق رؤية المملكة الطموحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمشرف عام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، وذلك في مقر إدارة التعليم بالدمام.

بدوره قال الدكتور الجهيمي، إن وزارة التعليم تعمل جاهدة على ترجمة تطلعات حكومتنا الرشيدة "يحفظها الله" الأمر الذي يحث المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي للعمل على النهوض بمراكز التدريب وإكساب المعلمين والمعلمات حزمة من المهارات التي تعمل على دفع عجلة الميدان التعليمي، التي يأتي في مقدمتها التركيز على إكسابهم الجانب المعرفي والوجداني والمهاري، والعمل في ذات الوقت على قياس أثر ما تعلموه ونسبة التغذية الراجعة على نواتج تعلم أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

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18:51ت م

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