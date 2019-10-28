السعودية اليوم / المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية



شرم الشيخ 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

شاركت المملكة العربية

وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، بوفد يضم جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وبرئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي استبقت المؤتمر بعقد ثلاث ورش تحضيرية للوفد المشارك؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق أهداف ومصالح المملكة، والظهور بصورة تلائم مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما قام وفد المملكة بتقديم أكثر من 12 مبادرة للمؤتمر، وقد لاقت تلك المبادرات دعم الدول العربية كافة، وتم تسليمها للمؤتمر كمساهمات عربية مشتركة بعد تبنيها من قبل جميع الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يُعنى بمراجعة لوائح الراديو والخطط المتعلقة بتخصيص الترددات وتعيينها، ومعالجة أي مسألة ذات طابع عالمي النطاق تتعلق بالاتصالات الراديوية، بالإضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية، ويعد أحد أكبر مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات من حيث عدد الحضور.

// انتهى //

18:50ت م

0218



شرم الشيخ 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسشاركت المملكة العربية السعودية ، اليوم ، في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م، الذي افتتح أعماله، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 4,000 مشارك من مختلف دول العالم.وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، بوفد يضم جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وبرئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي استبقت المؤتمر بعقد ثلاث ورش تحضيرية للوفد المشارك؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق أهداف ومصالح المملكة، والظهور بصورة تلائم مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.كما قام وفد المملكة بتقديم أكثر من 12 مبادرة للمؤتمر، وقد لاقت تلك المبادرات دعم الدول العربية كافة، وتم تسليمها للمؤتمر كمساهمات عربية مشتركة بعد تبنيها من قبل جميع الدول العربية.تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يُعنى بمراجعة لوائح الراديو والخطط المتعلقة بتخصيص الترددات وتعيينها، ومعالجة أي مسألة ذات طابع عالمي النطاق تتعلق بالاتصالات الراديوية، بالإضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية، ويعد أحد أكبر مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات من حيث عدد الحضور.// انتهى //18:50ت م0218

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.