السعودية | “الأكاديمية السعودية الرقمية” تبدأ استقبال التسجيل في برنامج “رواد أمن الاتصالات”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:15 مساءً, 28 أكتوبر 2019 م المناطق - واس أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية – إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية – , اليوم , برنامجًا مكثفاً في مجال أمن الاتصالات يمتد لأربعة أشهر تحت مسمى برنامج رواد أمن الاتصالات TELCOM CYBER PIONEERS (TCP) .

ويستهدف البرنامج خريجي التخصصات ذات العلاقة بعلوم وتقنيات أمن المعلومات والحاسب الآلي، وذلك بهدف تأهيل تدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال أمن الاتصالات من خلال ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية ومساعدتهم بالالتحاق بالوظائف النوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في جهات ذات بيئة محفزة ومملوءة بالتحديات والبدء في صناعة قصص نجاحهم وتميزهم من خلال شركاء الأكاديمية للتوظيف.

ويتضمن البرنامج كذلك تدريبات عملية مكثفة وشهادات مهنية عالمية تشمل تقنيات حماية شبكات الإنترنت والبنية الرقمية، وإنترنت الأشياء، واختبار الثغرات، وحوكمة أمن المعلومات والبيانات بمشاركة خبراء عالميين متخصصين بالأمن الرقمي، وتطبيقات تحاكي واقع بيئة الأعمال والأدوار الوظيفية لمتخصصي أمن الاتصالات، إضافة إلى الإرشاد المهني في مجال أمن الاتصالات وتوظيف مباشر في 7 جهات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومكافآت مالية خلال مدة التدريب.

ويأتي إطلاق البرنامج متوائما مع إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا التي تضمنت مبادرات لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

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