شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: 17.365 مخالفة خلال الربع الثالث من 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت فيها خلال الربع الثالث من العام 2019، بلغ 172.617 زيارة تفتيشية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن منطقة الرياض تصدرت المناطق الأكثر زيارة بواقع 35.084 زيارة، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 34.682 زيارة تفتيشية، بينما بلغ عدد المخالفات خلال الفترة المعلن عنها 17.365 مخالفة.

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وبيّن أبا الخيل ان التقرير الربعي للأشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) اشتمل على عدد الزيارات التفتيشية وعدد المخالفات في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إحصاء لأهم أنواع المخالفات، وما يتعلق بقرارات توطين الوزارة لـ12 نشاطاً تجارياً، شاملاً عدد الزيارات وعدد المخالفات.

وأشار أبا الخيل إلى أن أكثر المخالفات المرصودة تركزت في (توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين)، حيث تم رصد 2131 مخالفة، تليها مخالفة (عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي التعاوني) والتي بلغ مجموع مخالفاتها 1114 مخالفة، كما اشتمل التقرير على رصد عدد من المخالفات الممثلة في (عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة، عدم دفع أجور العاملين، قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة).

وأوضح التقرير أن مجموع الزيارات التفتيشية المخصصة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات توطين الـ12 نشاطا، قد بلغ 21.938 زيارة، وتم رصد 1176 مخالفة.

كما أكد أبا الخيل أن الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية التي ينفذها المفتشون والمفتشات لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة مستمرة، وستنفذ بشكل مفاجئ، وذلك لضمان تحسين بيئة العمل، داعياً المواطنين والمواطنات للإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911 حيث سيقوم المفتشون بمتابعة البلاغات الواردة فوراً.