مسح صحي شامل لنزلاء سجون منطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حرصا على صحة النزلاء والنزيلات والحفاظ على بيئة صحية سليمة داخل السجن، أطلقت سجون منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، حملة مسح صحي شامل لنزلاء ونزيلات سجون المحافظات للفحص عن الأمراض المعدية كنقص المناعة والدرن والكبد الوبائي، إلى جانب إعطائهم اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية.

وثمن مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش، دور الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وما تقوم به من دور مهم يتمثل في الوقاية من الأمراض وعدم انتشارها.

من جانبه أوضح مدير التأهيل والإصلاح بسجون منطقة مكة العقيد صالح القحطاني، أنه جرى اعتماد خطة تنفيذية لهذا المسح بحيث ينفذ كل شهرين، وذلك حتى الانتهاء من فحص جميع النزلاء والنزيلات، وحصر بياناتهم الصحية، لافتا إلى أن المسح الذي شمل حتى الآن إصلاحية جدة، وإدارة الإبعاد بمركز الخدمات العامة في الشميسي، إضافة إلى سجون رابغ والطائف والقنفذة، لم يظهر أي حالة إيجابية.