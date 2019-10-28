ندوة عن سرطان الثدي في سجن النساء بأبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أقام سجن النساء في أبها، ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية الكوثر الصحية، ندوة توعوية عن سرطان الثدي تحت شعار «فحصك الآن يعني الأمان».
وناقشت الندوة التعريف بسرطان الثدي وأسبابه وأهمية الكشف المبكر عنه وطرق الكشف الذاتي، ثم أجريت للنزيلات فحوصات عن الوظائف الحيوية وفحوصات أولية للضغط والسكر في عيادة سجن النساء بأبها من أعضاء الفريق الطبي النسائي.
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