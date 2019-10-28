السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة حددت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة الثلاثاء 8 ربيع الأول موعدا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في المدارس التعليمية. وبينت إدارة تعليم المنطقة أن موعد الاصطفاف الصباحي خلال فترة الدوام الشتوي بالمدارس الصباحية «غير المشتركة « لجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات سيكون في تمام الـ7:30 صباحا، فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى 7:55 صباحا، في حين يبدأ اليوم الدراسي في المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين عند السابعة صباحا للفترة الصباحية، والواحدة ظهرا للفترة المسائية.



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كانت هذه تفاصيل خبر الدوام الشتوي بمدارس المدينة الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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