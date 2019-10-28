تشكيل أول فرقة كشفية نسائية بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الكلية التقنية للبنات بجازان أمس الأول عن تشكيل أول فرقة كشافة نسائية بالمنطقة، وذلك ضمن مبادرات الكلية وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية، وتقديم الخدمات التطوعية المجتمعية.
وأقيم حفل بهذه المناسبة تضمن كلمة لعميدة الكلية نهى الحمزي، عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بهذه الخطوة، حاثة عضوات الفريق الكشفي على التحلي بالأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن وأن يكونوا مثالا يحتذى به للرقي والتطور والعطاء.
كما اشتملت فقرات الحفل على استعراض مبادئ وأهداف ووسائل الحركة الكشفية لـ 17 مرشدة من المتدربات، جرى اختيارهن وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة السعودية، وقلدت في ختام الحفل القائدة الكشفية آمنة الحازمي الشارة الخشبية بعد اجتيازها للدراسة الأولية.
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