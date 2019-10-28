إتلاف 5 أطنان من الأسماك الفاسدة بالقطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أتلفت بلدية محافظة القطيف نحو 5 أطنان من الأسماك والروبيان الفاسد، خلال الجولات التفتيشية التي نفذت على بسطات سوق الأسماك بالقطيف، فيما جرى أخذ عينات عشوائية للأسماك وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للأكل.

Advertisements

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحسيني، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق جميع اشتراطات البلدية ومدى صحة وسلامة المنتجات المعروضة وملاءمتها للاستخدام الآدمي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، لضمان وحفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة لحماية المستهلك وتنظيف السوق من السلع المنتهية الصلاحية.

وأشار الحسيني إلى أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، وأن أسواق الأسماك في المحافظة محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية، مبينا أن البلدية شكلت لجنة دائمة لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للوقوف على نوعية الأسماك المعروضة، مشيرا إلى فحص عينات عشوائية عبر المختصين بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من سلامة الأصناف البحرية التي تعرض بشكل يومي للمستهلكين.

وبين أن الأسماك فائقة الحساسية وسريعة التلف والفساد، الأمر الذي يستوجب المحافظة عليها أثناء مراحل تداولها حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية والاستهلاكية، داعيا المستهلكين عند شراء الأسماك إلى ملاحظة توفر بعض الخصائص الطبيعية، محذرا من تداول الأسماك من المواقع غير الصحية والباعة الجائلين، مع الحرص على ابتياعها من الأسواق والمحلات المرخص لها من قبل البلدية.