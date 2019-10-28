ورشة تناقش تقنيات المكافحة الحشرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف بحثت ورشة احتضنتها أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات (إدارة الصحة العامة)، بحضور وفد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المتخصص في البحوث العلمية وتقنيات المكافحة الحشرية، طرق المكافحة الحشرية والاستقصاء الحشري وسبل المكافحة لبؤر التكاثر. ونفذ المشاركون جولة ميدانية على المواقع الرطبة ومواقع التجمعات المائية بمحافظة الطائف، وجرى توزيع 100 مصيدة للبعوض النقال لمرض حمى الضنك بالأماكن التي تعد بؤرا لتكاثر الحشرات. من جهة ثانية التقى وفد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، وتم بحث جهود المكافحة والبرامج المنفذة من قبل الأمانة لتعزيز جهود الرش بأنواعه، وأهمية تفعيل الوسائل التي من شأنها احتواء أطوار النمو الحشري، والقضاء على الحشرات الطائرة والزاحفة ومنع تكاثرها وبخاصة عقب مواسم الأمطار.



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