إنذار 80 مستثمرا مخالفا لاشتراطات البلدية في بقيق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنذرت بلدية محافظة بقيق ممثلة بإدارة تنمية الاستثمارات 80 مستثمرا، لتصحيح مخالفاتهم التعاقدية وسداد المتأخرات، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها البلدية على المواقع الاستثمارية المخالفة لبنود العقد، والمتعثرين عن السداد لأسواق النفع العام والمحلات التجارية ومواقع الاستثمار.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس آل عريج، أنه جرى إشعار أصحاب جميع المواقع الاستثمارية على مدى أسبوع بإنذار أول وثان ونهائي لمراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم، مشيرا إلى أن الحملة شملت أحواشا للماشية ومنشآت تجارية.

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وأكد استمرار الحملة على جميع المنشآت الاستثمارية بالمنطقة الصناعية والتشاليح وأسواق النفع العام والمواقع الاستثمارية المتضمنة محطات وقود ومجمعات تجارية ومواقع الخدمية، حتى تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن البلدية سهلت الإجراءات والاشتراطات العامة، ووفرت جميع الخدمات اللازمة لتهيئة المواقع الاستثمارية، وإزالة المخلفات والتشوهات البصرية.

ودعا جميع المستثمرين إلى التقيد باشتراطات وبنود العقود المبرمة والالتزام بما جاء فيها، وذلك تفاديا لاتخاذ الإجراءات النظامية الموضحة بالعقود وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.