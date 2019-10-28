حصر القيادات النسائية بالقصيم عبر منصة شقائق الرجال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى حصر القيادات النسائية من مدينة بريدة والمحافظات والقطاعات كافة، وتعزيز تنمية دور المرأة وتمكينها بالمنطقة، دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بمكتبه بديوان الإمارة ببريدة أمس منصة ملتقى شقائق الرجال.

واستمع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لشرح مفصل من قبل مستشارة إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي عن منصة شقائق الرجال، التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة للرفع من معدل الاستثمار في تمكين المرأة بالمنطقة، مؤكدة على أن منصة شقائق الرجال تهدف إلى إبراز منجزات وخبرات أكثر من 350 قيادية من قياديات المنطقة، لتشجيعهن وتعزيز الثقة لديهن في شتى المجالات، مقدمة شكرها وتقديرها لأمير القصيم على ما يقدمه من مبادرات وتشجيع لتعزيز تمكين المرأة بالمنطقة.

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وأشاد أمير القصيم بما تمتلكه المنطقة من قياديات بارزات في شتى المجالات، مؤكدا على الأهمية التي تمتلكها منصة شقائق الرجال، كونها تبرز العديد من المنجزات والخبرات لقياديات المنطقة.

ونوه بدعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين للمرأة وتمكينها وفي شتى القطاعات، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستكون عاملا مساهما في إبراز التجارب الناجحة من القياديات النسائية بالمجتمع كنماذج متميزة لتنمية الطموح لديهن والاستفادة من خبراتهن على مستوى المنطقة والمملكة بشكل عام.

حضر التدشين، نائب أمير منطقة القصيم فهد بن تركي ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة المهندس يوسف الحربي، ومستشارة إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي، ومستشارة إمارة المنطقة لولوة الخميري، وعدد من القياديات بالمنطقة.