7 وفيات واحتجاز أشخاص وتضرر مركبات في أمطار حفر الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حفر الباطن

سجلت 7 وفيات و11 إصابة جراء الحالة المطرية التي تشهدها محافظة حفر الباطن، إضافة إلى احتجاز أشخاص وتضرر 40 مركبة، وثلاثة منازل، حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، منذ الجمعة الماضي وحتى أمس الأول نحو 1176 بلاغا مباشرا.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن هذه البلاغات أتت بعد ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا.

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وبين أن الأمطار والسيول قد تشكل خطرا يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ بعين الاعتبار بأن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول، تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة.

وحث على متابعة التعليمات الإرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول، ومنها متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة، مشيرا إلى أن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل، والاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل، والحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات، والحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة والتأكد من سلامتها وجفافها من الماء، إضافة إلى البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر.

البلاغات شملت: