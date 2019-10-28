أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يزداد البحث عليها بشكل يومي وباستمرار، فأصبح الذهب يحظى على اهتمام الكثيرون من رجال الأعمال في السعودية نظرا لأنه من الملاذات الأمنة وذات الربح العالي جدا، كما أن السيدات تتابع أسعار الذهب دائما لشراء كل ما هو جديد من المشغولات الذهبية، فمن خلال موقعنا نستعرض عليكم أسعار الذهب اليوم الأثنين في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 28/10/2019 في السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم ارتفاعا طفيفا للغاية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 181.86 ريال مقابل 48.45 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 166.54 ريال مقابل 44.41 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 158.97 ريال مقابل 42.39 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 136.26 ريال مقابل 365.34 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 105.98 ريال مقابل 28.26 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 90.84 ريال مقابل 24.22 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.272 ريال مقابل 339.14 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 181.678 ريال مقابل 48.447 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.650 ريال مقابل 1.5075 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية تفاوت طفيف للغاية جدا بين الأعيرة المتداولة في محافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين رال أو ريالين فقط.