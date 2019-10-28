السعودية اليوم / القائم بأعمال سفارة المملكة لدى المالديف يستقبل وكيل الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد



ماليه 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

استقبل القائم بأعمال سفارة المملكة لدى المالديف سيف بن فهد الملغ القحطاني، بمقر السفارة بالعاصمة المالديفية ماليه اليوم، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي والتعاون المشترك لتحقيق رسالة المملكة وريادتها للعمل الإسلامي وخدمة المسلمين بالعالم.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق، وعدد من منسوبي السفارة.

من ناحية أخرى، أقام القائم بأعمال سفارة المملكة لدى المالديف، حفل غداء تكريماً لوكيل الوزارة الدكتور محمد العقيل والوفد المرافق له، حضره معالي وزير الداخلية الشيخ عمران عبدالله، ومعالي رئيس الديوان الرئاسي علي زاهر، ومعالي ‏وزير الشؤون الإسلامية في المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، ومنسوبو السفارة.

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18:42ت م

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