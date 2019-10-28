السعودية اليوم / الرئيس المصري يفتتح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ



القاهرة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بحضورعدد من المسؤولين في مجال الاتصالات من مختلف دول العالم.

وأكد السيسي في كلمته الافتتاحية أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، وضرورة قبول نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة كتطور إنساني يتم التفاعل معه بشكل إيجابي للاستفادة من إيجابياته.

من جهته أفاد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو، أن الاتحاد يسعى إلى تحسين الاتصالات والشبكات ومنح الفرصة لتحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم خاصة في الدول النامية والمدن الصغيرة.

ويناقش المؤتمر في جلساته نحو 1000 ورقة عمل، من خلال استعراض ومراجعة لوائح الراديو -المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية-.

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18:38ت م

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