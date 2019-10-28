السعودية اليوم / أمانة عسير و بلدياتها تغلق 188 منشأة مخالفة خلال أسبوع



أبها 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 188 منشأة تجارية مخالفة وأتلفت 2780 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة في حملة الرقابة البلدية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم رصد 854 مخالفة صحية بجانب إغلاق 188 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1509 جولات ميدانية، مشيرًا إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

// انتهى//

18:32ت م

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