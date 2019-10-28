السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.

واستعرض الربيعة خلال اللقاء جهود المملكة الإنسانية، وما تقدمه لـ 45 دولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لاسيما دولة فلسطين، مؤكدًا أن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها وتسعى لكي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

ونوهت سوزانا تيرستال بالأداء المهني الفعّال للمركز وسعيه الحثيث لمساعدة المحتاجين ورفع معاناتهم الإنسانية في شتى دول العالم، مشيدة بدور المملكة الحيوي في إرساء السلام والاستقرار الدولي. //انتهى//

18:05ت م

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