

تبوك 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، اليوم بالمدير التنفيذي لمشروع الحوار الطلابي (حوار نيوم) الدكتور عبدالله الحارثي، بحضور منسوبي إدارة النشاط الطلابي واللجان العاملة بالمشروع الذي نفذته وزارة التعليم واستضافته إدارة التعليم تبوك بمشاركة 100 طالب من 47 إدارة تعليمية خلال المدة من 21 إلى 25/ 2/ 1441 هـ.

ووجه العمري للجميع الشكر والتقدير لقاء ما بذل من جهود مميزة ومشاركة فاعلة، مما ساهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه وتميز ما قدم فيه من أوراق عمل وجلسات حوارية للطلاب من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الوزاري يعنى بتعزيز ثقافة الحوار في البيئة التعليمية من خلال تدريب الطلاب على مهارة الحوار الفعال في مختلف الموضوعات العلمية والاجتماعية والثقافية، ونشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي وتحصين الطلاب من الأفكار السلبية وتنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعال وصقل مواهب الطلاب في المجالات الثقافية المتعددة باستخدام ورش العمل التدريبية والجلسات الحوارية.

// انتهى //

17:43ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يثمن مشاركة إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة في مشروع (حوار نيوم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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